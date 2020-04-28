Вторник, 28 апреля 2020, 22:23

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как власти контролируют ситуацию с эпидемией в районах Молдовы?

Как власти контролируют ситуацию с эпидемией в районах Молдовы?
28 апреля
17:31 2020
Версия для печати

В городе Шолданешты президент Молдовы проверил готовность районной больницы к приему пациентов с коронавирусом. Глава государства отметил, что Шолданештский район единственный в стране, где еще не выявлено ни одного случая заражения.

Всего в больнице 115 коек, из которых 15 выделено для лечения инфицированных вирусом, еще 15 – для триажа. При необходимости это число может быть удвоено. В настоящее время здесь проходят лечение 25 человек с различными заболеваниями, протекающими в острой форме. В корпусе имеется также четыре аппарата для искусственной вентиляции лёгких.

Игорь Додон поблагодарил администрацию и персонал больницы за добросовестный каждодневный труд и заверил в том, что руководство страны совместно с районной администрацией окажет всю необходимую поддержку для нормального функционирования лечебного учреждения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,14–0,01%
EUR19,66+0,09%
GBP22,58+0,17%
UAH0,67+0,17%
RON4,06+0,04%
RUB0,24+0,36%

Курсы валют в MDL на 28.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд