Лидеры партии «Действие и солидарность» Майя Санду и Сергей Литвиненко будут приглашены в прокуратуру для дачи объяснений относительно скандальных заявлений в социальных сетях

Напомним, что ранее Литвиненко написал, что он выяснил «из достоверных источников» о том, что в отношении некоторых судей Конституционного суда предпринимаются специальные мероприятия, чтобы запугать их. Позже с аналогичным заявлением выступила и Майя Санду. А сегодня Генеральная прокуратура сообщила о том, что нет уголовного процесса, как и обращения за решением суда для применения специальных мер расследования в отношении судей Конституционного суда.

«Так как до сих пор не поступило никакого официального обращения по этому поводу и для того, чтобы прояснить ситуацию, авторы этих обвинений будут приглашены в прокуратуру, чтобы предъявить доказательства в поддержку своих утверждений. Перед этим им объяснят, согласно законодательству, об ответственности за дачу ложных показаний или распространение клеветы», – указывается в сообщении для прессы Генеральной прокуратуры.