Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Шолданештский и Резинский районы, чтобы на месте изучить эпидемиологическую ситуацию, обсудить антикризисные меры с районными администрациями, ознакомиться с деятельностью экономических агентов и поздравить ветерана Великой Отечественной войны.

Первый пункт поездки – коммуна Алчедар Шолданештского района, где президент направился в местное хозяйство – ООО Vagadi, занимающееся выращиванием фруктов и зерновых на площади более 100 гектаров. Предприятие также располагает холодильным оборудованием для хранения урожая вместимостью 600 тонн. В прошлом году здесь собрали около 1800 тонн зерновых, более 2000 тонн кукурузы и столько же фруктов.

Глава государства заверил руководство фирмы и сотрудников в том, что власти страны в это сложное для всех время приложат максимум усилий для поддержки экономических агентов и населения.

Затем президент отправился в село Кушмирка, чтобы навестить ветерана Великой Отечественной войны. Антон Дмитриевич Соловей в этом году отметит 95-летие, а в прошлом году он с супругой Марией Сырбу отпраздновал 70-летие совместной жизни. Игорь Додон выразил ветерану огромное уважение и поздравил с предстоящим 75-летием Великой Победы, пожелав ему и его семье здоровья и душевного спокойствия.