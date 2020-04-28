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Газета "Кишиневские новости"

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Кому в Австрии интересно происхождение средств Ренато Усатого?

28 апреля
16:31 2020
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Согласно телеграм-каналу, принадлежащему одному из бывших сподвижников председателя ПКРМ, в Австрии мэру Бельц Ренато Усатому присвоен статус «политически значимая персона».

«Этот статус австрийские правоохранительные и разведорганы присваивают тем лицам, которые контактируют или входят в окружение в том числе политиков, к которым предъявляются более жёсткие требования по нормам об отмывании денег, чем к обычным гражданам. Австрийцы нарыли, что многие данные по Усатому были удалены, адреса сфальсифицированы, компании и бизнес зарегистрированы на подставных лиц. Указано, что “герр Усатый ведет роскошную жизнь, живет в разных странах и накопил много объектов недвижимости”, однако источники финансирования всего этого неизвестны», – указывает автор сообщения, прикрепив к нему и документ.

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