Согласно телеграм-каналу, принадлежащему одному из бывших сподвижников председателя ПКРМ, в Австрии мэру Бельц Ренато Усатому присвоен статус «политически значимая персона».

«Этот статус австрийские правоохранительные и разведорганы присваивают тем лицам, которые контактируют или входят в окружение в том числе политиков, к которым предъявляются более жёсткие требования по нормам об отмывании денег, чем к обычным гражданам. Австрийцы нарыли, что многие данные по Усатому были удалены, адреса сфальсифицированы, компании и бизнес зарегистрированы на подставных лиц. Указано, что “герр Усатый ведет роскошную жизнь, живет в разных странах и накопил много объектов недвижимости”, однако источники финансирования всего этого неизвестны», – указывает автор сообщения, прикрепив к нему и документ.