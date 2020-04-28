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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутат ПДС Галина Сажин отказалась от зарплаты в 3260 евро?

28 апреля
13:46 2020
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Депутат ПДС Галина Сажин отказалась от ежемесячного дохода в 3260 евро, которые получала в Италии, ради депутатского кресла в Молдове. Такой вывод можно сделать, проанализировав ее декларацию об имуществе. Согласно документу, в прошлом году Сажин получила примерно 40 тыс. евро, работая в Италии помощником в семье. Уже в качестве депутата молдавского парламента ее доход в 2019 году составил 16721.18 лея, а также пособие в размере 25 тыс. леев. Также во владении Галины Сажин числится жилой дом в 72,6 кв.м., который оценивается в 17286 леев, то есть меньше одной тысячи евро.

В 2019 году депутат приобрела автомобиль «Toyota Yaris», за который заплатила 12200 евро.

Галина Сажин была избрана в парламент в октябре 2019 года по одномандатному округу № 50.

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