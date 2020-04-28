Богдан Цырдя ответил на обвинения фонда Сороса в том, что, будучи студентом, получил премию в размере 500 леев за академические успехи

«Фонд также подтвердил нашу правоту, «что студент Богдан Цырдя, как и тысячи других одаренных молодых людей», получил одноразовую премию 3 степени в размере 500 леев. Получил за академические успехи. В далеком 1998 году. Без никаких ангажаментов, как и другие его одногруппники», – пояснил известный политолог.

Вместе с тем, подчеркнул Цырдя, в своем пресс-релизе НПО подтвердила, что «Б. Цырдя не имел грантов от Сороса (как Д.Алайба, Р.Мариан), не руководил проектами Сороса (как Л. Онофрей), не работал в фонде Сороса (как О.Стамате), не был в сенате фонда Сороса (как Майя Санду) и не продвигался во власть фондом Сороса, как 3/4 депутатов партии PAS».

«Безусловно, в релизе фонда есть несколько маленьких неточностей. Они утверждают, что вручили мне 500 леев. Но я получил 450! А где еще 50? Взяли себе? Получается, они мне должны ещё 50 леев! Они говорят, что «лектор ПГУ Б.Цырдя участвовал в семинарах в университете в Яссах». Но меня в Яссах точно не было. Значит, кто-то использовал мое доброе имя, истощая ресурсы фонда Сороса? Возможно, это был мой однофамилец и тезка – Цырдя Богдан – политолог из госуниверситета. Тогда он был довольно раскрученным. Потом исчез. Может о нем речь? Также я благодарен фонду за язвительно-критический ответ. Он доказывает, что любви не было и нет. Мы критикуем фонд, Фонд критикует нас. Мы служим стране и народу, а соросята – фонду и Госдепу», – написал Цырдя в социальной сети.

В заключение он предложил фонду Сороса поддержать его выводы про НПО и то, как они разрушали Молдову, чтобы доказать, что такие понятия как плюрализм, свобода слова и демократия для этой неправительственной организации – не пустые слова.