Депутат «Платформы DA» Инга Григориу обвинила Майю Санду в том, что лидер ПДС присваивает себе заслуги, касающиеся румынской помощи Молдове. В опубликованном в социальной сети сообщении Григориу утверждает, что Санду занимается манипуляцией:

«С сожалением констатирую, что некоторые не выдержали этого искушения – манипулировать общественным мнением. И осмелились использовать популизм, истерию и те же методы, что и предшественники, да и нынешние политические актеры», – написала Григориу, сославшись на пост Санду о дискуссии с Людовиком Орбаном.

Депутат «Платформы DA» возмущена тем, что Санду пытается убедить общество, что именно благодаря ей Румыния оказывает помощь Молдове.

«Но грустнее всего тот факт, что за свое выдается решение самого важного партнера по развитию, как будто действия или предыдущие бездействия забыты. Создается впечатление, что кто-то из Кишинева как будто может давать указание государству-члену ЕС», – считает Григориу.