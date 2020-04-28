Под угрозой могут оказаться меры по выходу из пандемического экономического кризиса, а также преодоления чрезвычайного положения в сельском хозяйстве

Выплата заработной платы, пенсий и социальных пособий являются для властей приоритетными и будут осуществляться без задержек. Тем не менее, сохраняется риск, что отдельные политики попытаются заблокировать бюджетно-налоговые законы, на основе которых правительство финансирует такие расходы. Однако, благодаря оперативной промульгации и публикации, некоторые законодательные акты все же вступили в силу в субботу, 25 апреля.

В итоге, Министерству финансов удалось получить доступ к более чем 4 миллиардам леев, выделенным МВФ до того, как эти законы были заблокированы. Тем не менее, по-прежнему существует риск не получить финансирование на расходы, которые, в соответствии с поправками бюджета, должны были покрываться за счет средств государственного кредита, представленного Российской Федерацией.

Блокирование этого финансирования Конституционным судом вынудит правительство направить в парламент проект сокращения более чем на 4 млрд леев расходов бюджета на поддержку национальной экономики, создание рабочих мест для граждан, возвращающихся из-за границы, а также на некоторые социальные расходы и инвестиции.

Таким образом, если эти более 4 млрд леев (эквивалент российского кредита в 200 млн евро) не поступят в бюджет, правительству придется отказаться от ремонта дорог (1,4 млрд леев), субсидирования процентов по кредитам для предприятий (90 млн леев), программы возмещения НДС для экономических агентов (1 млрд леев), выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы (около 600 млн леев), реализации мер, направленных на смягчение последствий засухи, а также от других расходов, необходимых для функционирования государства в условиях пандемического экономического кризиса, а также чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.

Эти острые вопросы были обсуждены вчера представителями парламентского большинства. Правящая коалиция высоко оценила и приветствовала внешнюю помощь, предоставляемую нашей стране внешними партнерами: Международным валютным фондом, Европейским союзом, Всемирным банком, Российской Федерацией, Турцией. Кроме того, Кишинев благодарен за поддержку, объявленную сегодня Румынией, которую в течение 10 лет связывают с нашей страной отношения стратегического партнерства, – команда врачей, маски, медикаменты и лекарства прибудут в Кишинев в ближайшее время.

Представители коалиции обсудили также этапы посткризисных мер и действий, направленных на восстановление национальной экономики. Особо подчеркивалось, что ослабление ограничений для граждан и возобновление экономической деятельности в некоторых секторах будут строго контролироваться властями. Также были рассмотрены варианты организации образовательного процесса в этом году.