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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровцы отправляют домой все больше денег

28 апреля
12:46 2020
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Несмотря на пандемию коронавируса и проблемы с трудоустройством, гастарбайтеры в первом квартале этого года отправили на историческую родину денег больше чем в 2019-м, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По информации, распространенной Приднестровским банком, из-за рубежа в марте пришло 8,84 миллиона долларов, это на 3,7% больше, чем годом ранее. Больше всего денег в левобережье Днестра поступило из стран СНГ – 64,4%, далее идет Евросоюз – 17,2%. Переводы в основном осуществляются посредством системы “Золотая корона”, следом за ней идет «Western Union».

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