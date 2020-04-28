Несмотря на пандемию коронавируса и проблемы с трудоустройством, гастарбайтеры в первом квартале этого года отправили на историческую родину денег больше чем в 2019-м, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По информации, распространенной Приднестровским банком, из-за рубежа в марте пришло 8,84 миллиона долларов, это на 3,7% больше, чем годом ранее. Больше всего денег в левобережье Днестра поступило из стран СНГ – 64,4%, далее идет Евросоюз – 17,2%. Переводы в основном осуществляются посредством системы “Золотая корона”, следом за ней идет «Western Union».