“Реструктуризация” – нецензурное слово?

В Министерстве финансов Украины подготовили список слов, которые чиновники не должны употреблять на публике, сообщает агентство «Українські Новини».

В перечень попали: дефолт, упадок экономики, реструктуризация, рецессия. Также госслужащим не рекомендуют давать прогнозы относительно того, как в ближайшие годы будут работать промышленность и сельское хозяйство страны. “Невыполнение этих рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами ценных бумаг, выпущенных Украиной, существенное увеличение стоимости привлеченных финансовых ресурсов”, – отмечается в релизе минфина.