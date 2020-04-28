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Газета "Кишиневские новости"

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Чиновникам Украины установили лимит на слова

28 апреля
12:46 2020
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“Реструктуризация” – нецензурное слово?

В Министерстве финансов Украины подготовили список слов, которые чиновники не должны употреблять на публике, сообщает агентство «Українські Новини».

В перечень попали: дефолт, упадок экономики, реструктуризация, рецессия. Также госслужащим не рекомендуют давать прогнозы относительно того, как в ближайшие годы будут работать промышленность и сельское хозяйство страны. “Невыполнение этих рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами ценных бумаг, выпущенных Украиной, существенное увеличение стоимости привлеченных финансовых ресурсов”, – отмечается в релизе минфина.  

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