Но меры предосторожности никто не отменял

Любители шопинга могут вздохнуть с облегчением: с 27 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила возобновить работу специализированным предприятиям розничной торговли, за исключением торговых центров и рынков.

Итак, что же теперь можно купить?

Ткани, одежду и обувь, косметику и парфюмерию, цветы, школьно-письменные и канцелярские товары, автомобили и запчасти к ним, а также другую продукцию, предназначенную автомобилистам, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию, книги и другую продукцию книжных магазинов.

Начали также работать предприятия, оказывающие услуги по разного рода ремонту и клининговые услуги (уборка, химчистка, стирка и т.д.).

Установлены и меры обеспечения безопасности персонала открывшихся предприятий торговли и услуг и их клиентов. Руководители торговых и сервисных точек обязаны:

– обеспечить соблюдение социальной дистанции и допускать внутрь помещений ограниченное количество людей;

– в начале каждого рабочего дня проверять состояние здоровья сотрудников;

– обеспечить весь персонал защитными средствами;

– разместить у входа в предприятия дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки для клиентов;

– как минимум три раза в день проводить в помещениях влажную уборку и обработку корзин и тележек дезинфицирующими средствами;

– часто проветривать помещения и дезинфицировать все поверхности.

Кроме того, с того же дня снят запрет на прогулки граждан в парках, но только не на детских и спортивных площадках. Но количество гуляющих не должно превышать трех человек. Разрешены и спортивные тренировки на свежем воздухе, но только членам национальных сборных. Они обязаны иметь при себе подтверждающий это документ и не пользоваться спортивными тренажерами.

А вот предприятия ресторанно-отельного бизнеса пока в полном объеме работу не возобновят. Им разрешается отпускать продукцию только на вынос.

С газетными киосками ситуация неясна. Их то открывают, то закрывают под предлогом того, что там продают кофе и какие-то упакованные кондитерские изделия. Не проще ли запретить реализовывать именно эту продукцию и разрешить доступ большой массы людей к прессе как к одному из основных источников информации, что особенно ценно в период эпидемии? Кстати, власти многих стран, к примеру, России, Италии и других признали периодические печатные издания товаром первой необходимости и не запрещали их продажу даже в разгар пандемии.

Елена Ройтбурд