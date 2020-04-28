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Газета "Кишиневские новости"

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Для Бухареста Кишинев слишком пророссийский

28 апреля
10:41 2020
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Министерство иностранных дел Румынии, разочаровано внешнеполитической позицией Республики Молдова, сообщает «Международное румынское радио».

Поддержка Бухарестом Кишинева произойдет лишь в случае «продолжения реформ, необходимых для демократического развития», сообщается в релизе МИДа Румынии. Соседи считают, что правительство Иона Кику, сформированное Партией социалистов, проводит пророссийскую политику, а потому Бухарест не станет на практике реализовывать программу Стратегического партнерства, которая была разработана и подписана десять лет назад кабинетом министров Владимира Филата.

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