Министерство иностранных дел Румынии, разочаровано внешнеполитической позицией Республики Молдова, сообщает «Международное румынское радио».

Поддержка Бухарестом Кишинева произойдет лишь в случае «продолжения реформ, необходимых для демократического развития», сообщается в релизе МИДа Румынии. Соседи считают, что правительство Иона Кику, сформированное Партией социалистов, проводит пророссийскую политику, а потому Бухарест не станет на практике реализовывать программу Стратегического партнерства, которая была разработана и подписана десять лет назад кабинетом министров Владимира Филата.