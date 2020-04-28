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Газета "Кишиневские новости"

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Видеопомощь России Приднестровью

28 апреля
10:41 2020
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» сообщил, что Минздрав Российской Федерации окажет помощь властям Приднестровья в борьбе с пандемией коронавируса.

«Там ведь живут наши граждане», – уточнил Онищенко. Специалисты Всероссийского центра медицины катастроф намерены консультировать приднестровских врачей посредством видеоконференций, сообщил депутат. На минувшей неделе глава исполнительной власти левобережья Днестра Александр Мартынов обратился к правительству РФ с просьбой о помощи в лечении заболевших  COVID-19. В Приднестровье проживают около трехсот тысяч человек, имеющих на руках российские паспорта.

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