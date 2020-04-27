Новый председатель Конституционного суда Домника Маноле получает пенсию в 21 тыс. леев в месяц, эквивалентную 18 минимальным выплатам по старости. В то же время ее зарплата в качестве судьи составляет 28 тыс. леев в месяц. Согласно декларации об имуществе ее доходы в месяц равны почти 50 тыс. леев. Семья Маноле владеет земельным участком стоимостью в 40 тыс. леев, квартирой, которая оценена в 1 млн. леев, и гаражом. Судья указала в своей декларации два автомобиля: NISSAN MURANO и DACIA LOGAN. Кроме того, семья судьи владеет долями в трех компаниях, в том числе фармацевтической.

Напомним, что Маноле стала судьей КС по предложению фракции «Платформа DA». Она участвовала в трех конкурсах, которые объявили Высший совет магистратуры (ВСМ), правительство и парламент, но во всех трех проиграла. Позже лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе в одной из телепередач говорил, что давал Маноле советы, которым она следовала.