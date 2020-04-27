Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.

На встрече произошел обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также обсуждалась пандемическая ситуация в обоих государствах. Олег Васнецов сообщил, что внимательно отслеживает и высоко оценивает действия властей РМ по управлению кризисной ситуацией, вызванной вирусом нового типа, и заверил, что Российская Федерация поддерживает эти шаги.

Глава государства передал слова искренней благодарности российским партнерам, в особенности президенту Российской Федерации Владимиру Путину за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту. В частности, за бесплатно предоставленный российской стороной грузовой самолет, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты, столь нужных нашим людям. Игорь Додон поблагодарил также за кредит в размере 200 млн евро, предоставленный Республике Молдова Российской Федерацией.

Кроме того, обсуждался план мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, в числе которых посещение ветеранов на дому, реставрация монументов, благоустройство воинских захоронений и т.д. Собеседники были едины во мнении о том, что акции с участием большого числа людей следует перенести на более поздний срок, когда воздействие пандемии ослабнет и исчезнет риск инфицирования населения.