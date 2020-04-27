Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере информационных технологий Молдовы.

На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкивается IT-отрасль Молдовы в условиях пандемии. Участники встречи пришли к выводу, что в период эпидемии необходимо ускорить процессы внедрения IT в разных сферах: образовании, торговле, медицине и т.д.

В завершение дискуссии президент Молдовы попросил представителей отрасли разработать ряд конкретных предложений по внесению изменений в законодательство и регламентирующие документы для продвижения в данном направлении и обеспечения развития цифровой повестки страны.