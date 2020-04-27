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Газета "Кишиневские новости"

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Как развивать в Молдове сферу IT в период эпидемии?

27 апреля
20:41 2020
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Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере информационных технологий Молдовы.

На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкивается IT-отрасль Молдовы в условиях пандемии. Участники встречи пришли к выводу, что в период эпидемии  необходимо  ускорить процессы внедрения IT в разных сферах: образовании, торговле, медицине и т.д.

В завершение дискуссии президент Молдовы попросил представителей отрасли разработать ряд конкретных предложений по внесению изменений в законодательство и регламентирующие документы для продвижения в данном направлении и обеспечения развития цифровой повестки страны.

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