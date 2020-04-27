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Газета "Кишиневские новости"

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Румынские власти окажут помощь Молдове медицинским оборудованием

27 апреля
20:41 2020
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Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи отечественным медикам в борьбе с COVID-19. По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, они будут находиться у нас в стране 14 дней. Также известно, что румынские власти намерены оказать помощь Молдове медицинским оборудованием и расходными материалами.

«У меня состоялся телефонный разговор с доктором Арафатом о группе медиков, которые приедут в Молдову. Это специалисты в сфере скорой медицинской помощи, интенсивной терапии и медицинские ассистенты. Мы определим медицинские учреждения, которые воспользуются этой помощью», – сказала Думбрэвяну.

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