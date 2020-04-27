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Газета "Кишиневские новости"

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Врачам – заслуженные награды

27 апреля
20:36 2020
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Глава государства намерен наградить медиков, борющихся с коронавирусом

В очередном выпуске «Президент отвечает» Игорь Додон сообщил, что после завершения эпидемии медицинские работники будут отмечены государственными наградами.

– Я намерен выдвинуть инициативу – предложить госпоже министру здравоохранения составить список десятков или даже сотен врачей, которых я готов удостоить государственных наград. Кроме поддержки, которую мы им оказываем. Но, вероятно, мы сделаем это позже, когда пандемия отступит.

Ситуацией в медицинской сфере мы очень обеспокоены. Очень много врачей, к сожалению, заразились. Это не их вина. Но давайте будем откровенными – никто не был готов к этому кризису. Никто не знал, как нужно вести себя с потенциально зараженными. Кроме того, нередко пациенты, которым врачи оказывали помощь, не сообщали о том, что контактировали с теми, кто вернулся из-за границы. Проблема в том, что мы не были готовы, как не были готовы и другие страны. Сейчас у нас уже есть опыт, есть необходимое оборудование.

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