В нынешнем учебном году занятия, скорее всего, не возобновятся

Об этом сообщил Игорь Додон в очередном выпуске «Президент отвечает».

– Мы не имеем права рисковать здоровьем детей. Поэтому все, что касается системы образования, мы будем рассматривать отдельно. Премьер-министр сказал, скажу и я. Не исключено, что в школах учеба начнется с 1 сентября, с нового учебного года. Если не будет риска возникновения новой волны эпидемии, возможно, дети вернутся в школу и в июне. В лицеях и гимназиях экзаменов не будет, за исключением экзаменов на степень бакалавра. В ближайшее время правительство решит, что делать с экзаменами на степень бакалавра.

Скорее всего, студенты тоже возобновят учебу в сентябре. Сейчас мы ищем решение, как обеспечить переход с одного курса на другой, как посчитать баллы, учитывая, что студенты в конце года сдают экзамены.

Высказывалось мнение о том, чтобы открыть детские сады в мае. Но, когда мы увидели, сколько работников системы образования заболели коронавирусом, то решили не торопиться. Возможно, на определенном этапе, с июня мы примем отдельное решение по детским садам.