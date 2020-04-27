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Газета "Кишиневские новости"

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Почему оппозиция против стабилизации ситуации в стране

27 апреля
20:36 2020
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Потому и выступает против российского кредита

В программе «Президент отвечает» Игорь Додон объяснил поведение правых партий: «Против российского кредита выступают политики, которые были у власти в последние годы и растратили подозрительным образом кредиты, предоставленные западными партнерами, а также принимали участие в краже миллиарда из банковской системы».

Почему кричат? Не потому, что им не нравится определенный пункт этого соглашения. Они очень надеялись, что у нас не будет финансовых средств, мы не справимся, а люди выйдут на улицу из-за задержек зарплат и пенсий. И на этом фоне возмущения они вернутся во власть. Других причин нет.

Сразу после того, как Россия выделила кредит, отреагировали и другие партнеры Молдовы. Через несколько часов мы получили кредит МВФ, затем ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн евро. Мы признательны всем: ЕС, США. Но с конкретной финансовой помощью пришла Россия, и за это я хочу выразить благодарность. Мы очень ценим этот шаг.

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