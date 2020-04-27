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Газета "Кишиневские новости"

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Будет ли продлен режим Чрезвычайного положения в Молдове?

27 апреля
20:31 2020
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Глава государства призвал граждан быть бдительными

В очередном выпуске программы «Президент отвечает» главное внимание было уделено ситуации с распространением коронавируса и мерам, которые принимает руководство страны для борьбы с эпидемией и для смягчения ее последствий.

– Мы должны осознавать, что этот вирус будет существовать и дальше, и не только в Молдове, но и в большинстве стран мира, и пока нет вакцины, мы должны быть очень осторожны. Поэтому, даже если мы снимем некоторые ограничения, вернемся к работе отдельных сфер, очень важно быть бдительными. Если выявится негативная динамика, власти будут вынуждены вернуться к некоторым запретам. Но и после того, как режим Чрезвычайного положения будет снят, сохранятся некоторые запреты на проведение мероприятий с участием свыше 50 человек.

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