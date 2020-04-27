Рисковать здоровьем людей нельзя

Об этом заявил Игорь Додон в программе «Президент отвечает».

– Хочу обратиться к некоторым критикам со стороны владельцев ресторанов: я приветствую всех предпринимателей Молдовы, но не нужно неверно интерпретировать заявления, которые делают власти. Наша обязанность – заботиться о здоровье людей, тех, кто приходит на свадьбу, в ресторан. Может, для вас не имеет большого значения здоровье людей, которые к вам придут. Важнее, чтобы на свадьбу пришли 200-300 человек, как во времена до пандемии. Но мы заинтересованы не допустить новой волны эпидемии. Представьте, что соберется 200 человек на свадьбу, как делается у нас, у молдаван. Все родственники из 20 районов, и потом каждый поедет к себе. У нас есть очаги на уровне сел, когда из-за одного массового мероприятия выявляются по 30-40 зараженных в день. При всем уважении, очень прошу понять нас. Начинать работу в полном объеме пока рано.

Я начал проводить встречи с представителями некоторых бизнес-ассоциаций. Государство уже выступило с некоторыми мерами для их поддержки, а по итогам дискуссий, которые продлятся до 15 мая, когда закончится период ЧП, мы представим полноценный план поддержки.