На кредит, предоставляемый Россией, в Молдове можно было бы построить учебные и медицинские учреждения, уверен председатель фракции ПСРМ в мунсовете Динарий Кожокару.

«Институт скорой медицинской помощи был реконструирован и оснащен необходимым оборудованием на сумму в 16 млн евро. В учреждении работают 2 тыс. медработников и ежегодно лечатся более 10 тыс. человек. На 200 млн евро можно было бы построить 12 таких учреждений, либо 7 хирургических корпусов», – сказал советник.

Он также упомянул и муниципальную клиническую больницу “Тимофей Мошняга”, где был построен хирургический корпус, установлено современное оборудование, которое позволяет проводить многие операции. Стоимость этого проекта – 20 млн евро.

Кожокару утверждает, что на предоставляемый кредит можно было бы построить 7 таких учреждений. Советник привел в пример и учебные заведения.

«Столичный теоретический лицей “Ливиу Деляну” оценивается в размере 65 млн леев. В нем обучаются около 1600 учеников и работают около 150 человек. Таких учебных заведений на 200 млн евро, по всей Молдове, можно было бы построить 70. Точно так же и с детским садом nr. 166, стоимость которого 25 млн леев. Его посещают более 200 детей и работают более 30 человек. На 200 млн евро можно было бы по всей Молдове построить 170 таких детских садов», – сказал Кожокару.

Советник считает, что решение КС может привести к тому, что в период пандемии люди могут остаться без зарплат, без помощи, в частности социально-уязвимые категории населения.

По его словам, на предлагаемый Россией кредит в стране на определенный период времени можно было бы обеспечить стабильность.

«На сегодняшний день мы являемся свидетелями того, что КС стал политическим инструментом, который работает против собственного народа», – сказал Кожокару.

Напоминаем, на прошлой неделе парламент Молдовы проголосовал за закон о получении РМ кредита от России в размере 200 млн евро. Конституционный суд РМ приостановил вступление в силу закона.