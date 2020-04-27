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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы чтим тех, кто пострадал от этой катастрофы

27 апреля
12:26 2020
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Обращение президента Молдовы по случаю Дня памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

Прошло 34 года с тех дней, когда в Чернобыле произошли трагические события, вошедшие в историю как крупнейшая ядерная авария, унесшая тысячи жизней. В этой связи Игорь Додон выступил с обращением.

«От имени граждан Республики Молдова хочу выразить глубокую признательность более чем трем с половиной тысячам наших соотечественников, героям, подставившим плечо, проявившим самоотверженность, мужество и высокую гражданскую ответственность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы чтим тех, кто больше всего пострадал от этой катастрофы; мы благодарны членам Общественной ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы», которые поддерживают память о товарищах и оказывают помощь семьям, для которых Чернобыль означает, что с ними больше нет дорогих им людей.

Примите слова уважения и благодарности от имени всего народа и мои заверения в том, что как глава государства я приложу все усилия, чтобы обеспечить права и социальную защиту людей, нуждающихся в помощи. Только вместе, при небезразличном участии и бескорыстной взаимной поддержке, мы сможем стать сильнее и защитить самое дорогое для каждого из нас – жизнь!» – говорится в тексте обращения главы государства.

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