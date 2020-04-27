Тридцать лет назад был законодательно закреплен один из главных официальных символов страны – Государственный флаг

С тех пор ежегодно 27 апреля в Молдове чествуют этот важнейший в истории республики символ. Глава государства обратился по этому поводу к согражданам.

«В этот день мы отдаем дань уважения лидерам нации, которые разработали знамя народа, создав трехцветную матрицу и в ней – уникальную геральдическую композицию.

Поколения чтут Флаг, водружая его на самых важных мероприятиях, в моменты глубокого духовного значения. Ведь именно в таких случаях молдаванин гордится своими корнями и демонстрирует достоинство своей нации перед лицом всего мира.

Отмечая День Государственного флага, мы выполняем наш светский долг: держаться вместе, уважать высшие ценности, за которые боролись наши предки, и сохранять независимость и суверенитет целостного государства Республика Молдова», – говорится в обращении Игоря Додона.