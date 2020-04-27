Премьер выступил с предупреждением к согражданам о необходимости быть внимательными при выборе транспортной фирмы, которая обещает доставить желающих в Молдову. Глава правительства призвал граждан Молдовы пользоваться услугами тех рейсов, которые получили авторизацию Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ион Кику сообщил о двух случаях, произошедших в минувшие выходные, когда автотранспорт с гражданами Молдовы был заблокирован во Франции и Польше.

«Много наших сограждан попадают в капкан предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Купили билеты у иностранной туристической фирмы и оказались в очень сложной ситуации на границе между Францией и Германией. Немецкие власти не позволили им заехать в страну, потому что не было разрешения других стран на продолжение движения», – сказал Кику.

Премьер уточнил, что теперь МИД ведет переговоры, чтобы создать коридор для эвакуации наших сограждан. Кику считает, что ситуацию усложняет и тот факт, что часть наших соотечественников превысили сроки пребывания в ЕС, который ограничен 90 днями.

«Очень жаль, что наши граждане попали в этот капкан. Дипломаты пытаются оказать им помощь. Дополнительной проблемой является то, что большинство из пассажиров превысили 90-дневный срок нахождения на территории ЕС», – сказал Кику.

По его словам, на этой неделе Комиссия дала разрешение на осуществление нескольких дополнительных чартерных авиарейсов.

«Рекомендую гражданам Молдовы избегать этих проблем, появляющихся при наземном передвижении. Они появляются или из-за того, что страны не позволяют транзит или из-за истекших паспортов. Цены на самолет дешевле, чем билет на автобус», – пояснил Кику.