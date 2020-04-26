В Санкт-Петербурге и монументы объясняют, как избежать заражения

В северной столице России преобразились памятники: на них надели медицинские маски, передает «МИР 24». Например, у туристов, и не только, сложилась традиция потереть нос бронзовому герою Ильфа и Петрова Остапу Бендеру. Между тем, специалисты выяснили, что именно на металле коронавирус сохраняется дольше всего – до нескольких дней. Пока литературный герой в маске, добраться до его носа невозможно. Напоминанием о необходимых мерах предосторожности против вируса служили и другие монументы города на Неве, снабженные средствами индивидуальной защиты.