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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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И памятники надели маски

26 апреля
20:31 2020
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В Санкт-Петербурге и монументы объясняют, как избежать заражения

В северной столице России преобразились памятники: на них надели медицинские маски, передает «МИР 24». Например, у туристов, и не только, сложилась традиция потереть нос бронзовому герою Ильфа и Петрова Остапу Бендеру. Между тем, специалисты выяснили, что именно на металле коронавирус сохраняется дольше всего – до нескольких дней. Пока литературный герой в маске, добраться до его носа невозможно. Напоминанием о необходимых мерах предосторожности против вируса служили и другие монументы города на Неве, снабженные средствами индивидуальной защиты.    

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