Понедельник, 27 апреля 2020, 05:03

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Беспилотником по коронавирусу

26 апреля
20:31 2020
Версия для печати

Дрон заражения не боится

Оригинальный, а, главное, безопасный способ доставки посылок и заказов в период пандемии нашел работник одного из английских супермаркетов. Живущая неподалеку сестра обнаружила, что у нее закончилась туалетная бумага, и она попросила брата пополнить ее запасы. Тот сообразил, что лучше всего сделать это с помощью беспилотника – так риск подхватить инфекцию сводится к минимуму.

Родственник остался очень доволен тем, какой выход из ситуации нашел, и даже похвалился своей изобретательностью в соцсетях, передает Yahoo! News.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,300,00%
EUR19,80–0,03%
GBP22,65+0,07%
UAH0,670,00%
RON4,090,00%
RUB0,25+0,03%

Курсы валют в MDL на 27.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд