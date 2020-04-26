Дрон заражения не боится

Оригинальный, а, главное, безопасный способ доставки посылок и заказов в период пандемии нашел работник одного из английских супермаркетов. Живущая неподалеку сестра обнаружила, что у нее закончилась туалетная бумага, и она попросила брата пополнить ее запасы. Тот сообразил, что лучше всего сделать это с помощью беспилотника – так риск подхватить инфекцию сводится к минимуму.

Родственник остался очень доволен тем, какой выход из ситуации нашел, и даже похвалился своей изобретательностью в соцсетях, передает Yahoo! News.