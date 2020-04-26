В Новосибирске отреставрировали уникальный истребитель

Этот самолет сохранился в России в единственном экземпляре. Советский одномоторный истребитель Ла-5 выпуска 1942 года уникален тем, что его детали на 80% выполнены из дерева. В годы Великой Отечественной алюминия не хватало, и авиастроители переориентировались на максимальное использование в конструкциях самолетов дерева.

Именно на таком истребителе летал легендарный ас трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и ни разу не был сбит. Воевал на Ла-5 и прославленный Алексей Маресьев.

Конечно, деревянные детали время не пощадило, специалистам Новосибирского технического университета и предприятия «Авиареставрация» пришлось изготавливать их заново по сохранившимся чертежам, а вот двигатель на истребителе оригинальный. Реставрация заняла около четырех лет, и вскоре возрожденный ЛА-5 займет свое почетное место в Музее военной техники в Нижней Пышме, сообщает телеканал «МИР 24».