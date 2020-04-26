Известный спортсмен сменил род занятий

Чемпион теннисного турнира «Roland Garros»-2019 в парном разряде немецкий спортсмен Кевин Кравиц теперь работает в супермаркете, сообщает «Spiegel». На время распространения коронавируса все массовые мероприятия, включая теннисные турниры, запрещены, и спортсмен нашел себе новое применение. В супермаркете он занят неквалифицированной работой, но вполне доволен. Кравиц признался, что о смене рода занятий думал давно, а теперь, с началом пандемии, смог осуществить свое желание.