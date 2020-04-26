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Газета "Кишиневские новости"

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С корта в супермаркет

26 апреля
20:21 2020
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Известный спортсмен сменил род занятий

Чемпион теннисного турнира «Roland Garros»-2019 в парном разряде немецкий спортсмен Кевин Кравиц теперь работает в супермаркете, сообщает «Spiegel». На время распространения коронавируса все массовые мероприятия, включая теннисные турниры, запрещены, и спортсмен нашел себе новое применение. В супермаркете он занят неквалифицированной работой, но вполне доволен. Кравиц признался, что о смене рода занятий думал давно, а теперь, с началом пандемии, смог осуществить свое желание.

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