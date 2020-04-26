Бесконтактный датчик расскажет все о пациенте с коронавирусом
26 апреля
20:16 2020
В Израиле изобретен универсальный прибор в помощь врачам
Специальный датчик прикрепляется к груди больного. Он и передает всю информацию о состоянии пациента врачу в удаленном доступе. Угроза заражения для медперсонала значительно снижается. Первоначально беспроводное устройство было разработано для использования во время боевых действий, но после начала эпидемии прибор нашел применение в гражданских больницах, сообщает Ynet.
Количество заказов на датчик уже превысило десятки тысяч, устройство выпускают три предприятия. А специалисты адаптируют устройство для использования при лечении пациентов на дому.