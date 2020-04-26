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Газета "Кишиневские новости"

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С кошкой прогноз погоды интереснее

26 апреля
20:16 2020
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Американскому телеведущему помогает пушистая ассистентка

В условиях пандемии телеведущие в разных странах соблюдают режим самоизоляции и работают из дома. Ведущий прогноза погоды канала WFIE в Индиане Джефф Лайонс – не исключение.

Неожиданно его эфиры начали пользоваться повышенной популярностью не только у жителей штата, и даже не только у жителей США. Дело в том, что во время одного из выпусков к Лайонсу присоединилась его кошка Бетти. Пушистая со-ведущая так понравилась телезрителям, что они стали оставлять восторженные комментарии в социальных сетях. И теперь кошка по праву участвует во всех выпусках прогнозов погоды, и у нее даже появилось специальное звание – «Бетти, кошка-синоптик», сообщает портал Bored Panda.

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