Американскому телеведущему помогает пушистая ассистентка

В условиях пандемии телеведущие в разных странах соблюдают режим самоизоляции и работают из дома. Ведущий прогноза погоды канала WFIE в Индиане Джефф Лайонс – не исключение.

Неожиданно его эфиры начали пользоваться повышенной популярностью не только у жителей штата, и даже не только у жителей США. Дело в том, что во время одного из выпусков к Лайонсу присоединилась его кошка Бетти. Пушистая со-ведущая так понравилась телезрителям, что они стали оставлять восторженные комментарии в социальных сетях. И теперь кошка по праву участвует во всех выпусках прогнозов погоды, и у нее даже появилось специальное звание – «Бетти, кошка-синоптик», сообщает портал Bored Panda.