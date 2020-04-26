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Газета "Кишиневские новости"

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Дефицитные средства защиты – из автоматов

26 апреля
20:16 2020
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В европейских городах медицинские маски и антисептик бесплатно раздают автоматы

В условиях пандемии коронавируса средства защиты от инфекции быстро стали дефицитными практически во всех странах. Власти польского города Бельско-Бяла придумали, как обеспечить этими дефицитными, но так необходимыми предметами население. На улицах установили так называемые маскоматы, выдающие маски бесплатно всем желающим, информирует Wyborcza.pl. Интересно, что маскоматы не только выдают маски, но и принимают их от всех, кто шьет эти средства защиты самостоятельно.

А власти столицы Финляндии начали устанавливать в метро автоматы с антисептиком. Они уже есть на нескольких станциях, а вскоре появятся на всех.  

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