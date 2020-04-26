Италия не собирается открывать границы для туристов

Тому, кто мечтал в обозримом будущем посетить Апеннины и полюбоваться тамошними достопримечательностями, придется поменять свои планы. Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна до конца года не будет открывать границы для иностранцев, сообщает ria.ru. При этом, поскольку распространение коронавируса пошло на спад, чиновник пообещал в мае открыть для посещений такие выдающиеся памятники как Колизей и Помпеи, а также ряд музеев.

Но это только для своих граждан. А вот когда пандемия окончательно завершится, власти Сицилии начнут внедрять специально разработанную стратегию восстановления туризма, пишет газета «Daily Mail». Стратегия предусматривает, что туристам возместят половину стоимости авиаперелета, а каждая третья ночь в отеле будет для них бесплатной. Бесплатными станут и билеты в музеи на места археологических раскопок. Стратегия оценивается в 50 млн евро.

Стоит добавить, что ВВП Италии 13% доходов получает именно от туризма. Только за март и апрель убытки в этой сфере составили 1 млрд евро.