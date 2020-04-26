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Газета "Кишиневские новости"

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Японцы хотят прыгать дома

26 апреля
20:11 2020
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В стране вырос спрос на мини-батуты

Самоизоляция пагубно действует даже на таких уравновешенных людей, как жители Страны восходящего солнца. Чтобы хоть как-то разнообразить свою жизнь в период пандемии и сохранить активность, японцы очень заинтересовались таким спортивным тренажером, как мини-батут. Спрос на них, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, вырос втрое, сообщило агентство «Kyodo».

Чтобы научить сограждан правильно пользоваться этими мини-батутами, известные японские спортсмены записали своеобразные видеоуроки и размещают их в социальных сетях.  

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