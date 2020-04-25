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Газета "Кишиневские новости"

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Когда бутерброд страшнее автомата

25 апреля
12:51 2020
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По информации Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Украины, бизнесмены в зоне боев на востоке страны злонамеренно травят украинских солдат, сообщает Армiя Inform.

С января 2020 года в боевых подразделениях проведено 27 проверок. В результате 40 тонн продуктов были признаны негодными к употреблению. Все они оказались с просроченными датами годности, и маркировка на них не соответствовала стандартам, принятым на Украине. Также были отправлены на утилизацию 1370 комплектов сухих пайков, которые при употреблении могли вывести бойцов из строя.

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