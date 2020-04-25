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Газета "Кишиневские новости"

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На кладбище в Молдове до июня не попасть

25 апреля
12:46 2020
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Поминальные дни перенесены на июнь, а чтобы люди по старинке не шли на кладбища, их будут патрулировать полицейские наряды, которые станут отправлять пришедших обратно, сообщает агентство IPN.

Учитывая пандемию COVID-19, Митрополия Молдовы определила: дни поминовения усопших пройдут 6, 7 и 8 июня. В релизе, распространенном Генеральной инспекцией полиции, население предупреждают: выходить в ближайшие дни на кладбища запрещается. «В целях безопасности граждан сотрудники подразделений ГИП будут патрулировать населенные пункты, дороги, дворы многоквартирных домов, зоны отдыха», – уведомляют граждан правоохранительные органы. 

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