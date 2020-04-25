Поминальные дни перенесены на июнь, а чтобы люди по старинке не шли на кладбища, их будут патрулировать полицейские наряды, которые станут отправлять пришедших обратно, сообщает агентство IPN.

Учитывая пандемию COVID-19, Митрополия Молдовы определила: дни поминовения усопших пройдут 6, 7 и 8 июня. В релизе, распространенном Генеральной инспекцией полиции, население предупреждают: выходить в ближайшие дни на кладбища запрещается. «В целях безопасности граждан сотрудники подразделений ГИП будут патрулировать населенные пункты, дороги, дворы многоквартирных домов, зоны отдыха», – уведомляют граждан правоохранительные органы.