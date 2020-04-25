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Газета "Кишиневские новости"

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«Витамин солнца» надо потреблять и весной

25 апреля
12:46 2020
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Во время карантина очень полезно принимать витамин D, сообщает британцам Управление здравоохранения, передает Би-Би-Си.

Так называемый «витамин солнца» люди получают, находясь на улице, когда на открытые участки кожи попадает ультрафиолет. Зимой необходимо принимать до 10 мкг витамина ежедневно, но в условиях самоизоляции, это надо делать и весной, считают британские врачи. Несоблюдение этой рекомендации грозит разрушением зубов, костных тканей и проблемами с психикой.

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