Во время карантина очень полезно принимать витамин D, сообщает британцам Управление здравоохранения, передает Би-Би-Си.

Так называемый «витамин солнца» люди получают, находясь на улице, когда на открытые участки кожи попадает ультрафиолет. Зимой необходимо принимать до 10 мкг витамина ежедневно, но в условиях самоизоляции, это надо делать и весной, считают британские врачи. Несоблюдение этой рекомендации грозит разрушением зубов, костных тканей и проблемами с психикой.