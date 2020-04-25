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Газета "Кишиневские новости"

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Грузия угрожает Украине отзывом посла для консультаций

25 апреля
12:46 2020
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Пресс-служба грузинского парламента направила в Верховную Раду Украины письмо. В нем спикер законодательного органа Арчил Талаквадзе пишет коллегам: назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Незалежной навредит отношениям между Тбилиси и Киевом, сообщает ТАСС.

Талаквадзе напоминает, бывший президент – преступник. Он осужден к трем годам заключения по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани, и к шести годам за избиение депутата Валерия Гелашвили. Владимир Зеленский в мае прошлого года вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил Петр Порошенко. В минувшую пятницу экс-президент Грузии сообщил, что принял предложение занять должность заместителя председателя правительства Украины. Если это решение одобрит Верховная Рада, то Тбилиси отзовет из Киева для консультаций своего посла, пригрозил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.   

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