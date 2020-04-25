Власти Франции запретили онлайн-продажу продуктов, содержащих никотин, который якобы защищает от заболевания коронавирусом, сообщает Би-Би-Си.

Слухи о том, что обнаружено новое средство, способное защитить от COVID-19, появились после того, как в одной из больниц Парижа врачи заметили: среди заболевших непропорционально мало курильщиков. «Дымит» во Франции 35% населения, а болеющих коронавирусом среди любителей табачного всего 5%. Власти опасаются, что эта информация вызовет повышенный спрос на продукты, содержащие никотин, что тоже повредит здоровью людей. Ежегодно во Франции от курения умирают около 75 тысяч человек.