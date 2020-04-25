Испытание коронавирусом, доставшееся новому генпримару, без сомнения, покажет, может ли он быть кризис-менеджером.

Но уже первые его решения ясно указывают, что столицей руководит умелый и подготовленный чиновник. Чебан выгодно отличается от своих предшественников открытостью, конкретикой, новаторством, но и жестким спросом с подчиненных.

Онлайн-библиотека для школьников

Ему удается из многообразия городских проблем находить наиболее важные и быстро предлагать способ их решения. В их числе поиск модели продолжения учебного процесса в учебных заведениях столицы в условиях карантина. В мэрии решили для этой цели создать онлайн-библиотеку, для которой уже ежедневно снимают более 100 уроков.

На этой неделе Чебан посетил Технический университет Молдовы, где примерно в 30 студиях проходят съемки уроков для цифровой библиотеки educatieonline.md, запуск которой состоялся накануне, 20 апреля.

Как рассказал столичный градоначальник, работа над этим важным проектом продолжается и идет очень интенсивно.

«Проводится большая работа и прилагаются немалые усилия, чтобы конечный продукт был качественным. Ежедневно снимается около 100 уроков. Только сегодня работали 318 учителей и 32 съемочные группы. Доступ к сайту происходит быстро, найти на нем нужную информацию легко», – отметил Чебан.

Платформа для всех горожан

А на сайт eu.chisinau.md поступило уже около 700 обращений от горожан.

Сайт создан для того, чтобы жители муниципия могли сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Чебан отметил, что 189 проблем уже были решены, остальные находятся в работе. Чаще всего обращения касаются дорог, бродячих собак и строительства.

«Эта платформа доступна для всех граждан. Мы стремимся к тому, чтобы сайт был максимально транспарентным и действительно помогал жителям столицы», – подчеркнул градоначальник.

Медперсоналу – бесплатные услуги

Столичный примар написал на своей странице в соцсети о том, что удалось пересмотреть тарифы на перевозку врачей на работу и домой. Если до недавнего времени цена составляла 8 лей за км, то теперь она снизилась до 6 леев за км.

Наряду с этим, медицинскому персоналу в «Центре COVID-19» на Moldexpo предоставлено бесплатное проживание и питание.

Генпримар уточнил, что столичные врачи прошли тестирование на коронавирус, а численность инфицированного медицинского персонала с прошлой недели не увеличилась. Также Чебан отметил, что все муниципальные медицинские учреждения снабжены необходимыми лекарственными препаратами и защитным оборудованием.

Кладбища закроют

Об этом написал мэр Кишинева на своей странице в социальной сети.

По словам Чебана, поскольку в эти выходные Радоница, общественный транспорт прекратит свою работу в субботу и возобновит ее только во вторник. Кроме того, все кладбища будут закрыты.

«Ограничения вводятся, чтобы минимизировать распростраение COVID-19 и преодолеть пандемию», – отметил Чебан.

Продукты нуждающимся

Социальная кампания по сбору продуктов, запущенная мэрией Кишинева, продолжается и на этой неделе. Жители столицы могут, купив нескоропортящиеся продукты в 5 сетях супермаркетов, оставлять их в специально оборудованных ящиках у выходов из магазинов.

«Таким образом, мы стремимся охватить как можно больше людей, нуждающихся в помощи. Кампания организована по просьбе нескольких граждан, которые заявили, что хотят внести свой вклад и поддержать людей, попавших в беду», – отметил Ион Чебан.

Между тем, 2243 жителя Кишинева ежедневно получают социальную помощь. На прошлой неделе им раздали 1500 пакетов с продуктами питания. Еще 1718 комплектов продуктов были распространены среди нескольких учреждений, включая Центр для бездомных.

«Зеленые линии открыты и люди могут звонить, а наши волонтеры вместе с социальными работниками дойдут до каждого гражданина, который нуждается в помощи», – подчеркнул Чебан.