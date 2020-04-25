Гагаузская автономия уходит в режим экономии
Введение на территории страны режима чрезвычайного положения отразилось на благополучии Гагаузии, об этом говорилось во вторник на заседании Исполнительного комитета (аналог правительства) автономии.
Начальник управления финансов региона Татьяна Дойчева сообщила: в этом году в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019-го, собственных доходов собрано на 6 миллионов 401 тысячу леев меньше.
Пока задолженностей по выплатам заработной платы и социальным пособиям в Гагаузии нет, но это не значит, что они не возникнут в будущем. Март и апрель вся страна провела в режиме ЧП, собираемость налогов и наполняемость бюджета снизились.
Исполком автономии принял ряд антикризисных мер: временно прекращаются текущий и капитальный ремонт зданий, приостанавливается выдача командировочных выезжающим за пределы страны, планы издания книг и учебников отложены до лучших времен, отменены мероприятия в области культуры, науки и спорта.
Александр Боц