Введение на территории страны режима чрезвычайного положения отразилось на благополучии Гагаузии, об этом говорилось во вторник на заседании Исполнительного комитета (аналог правительства) автономии.

Начальник управления финансов региона Татьяна Дойчева сообщила: в этом году в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019-го, собственных доходов собрано на 6 миллионов 401 тысячу леев меньше.

Пока задолженностей по выплатам заработной платы и социальным пособиям в Гагаузии нет, но это не значит, что они не возникнут в будущем. Март и апрель вся страна провела в режиме ЧП, собираемость налогов и наполняемость бюджета снизились.

Исполком автономии принял ряд антикризисных мер: временно прекращаются текущий и капитальный ремонт зданий, приостанавливается выдача командировочных выезжающим за пределы страны, планы издания книг и учебников отложены до лучших времен, отменены мероприятия в области культуры, науки и спорта.

Александр Боц