Суббота, 25 апреля 2020, 01:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Гагаузская автономия уходит в режим экономии

25 апреля
12:16 2020
Версия для печати

Введение на территории страны режима чрезвычайного положения отразилось на благополучии Гагаузии, об этом говорилось во вторник на заседании Исполнительного комитета (аналог правительства) автономии.

Начальник управления финансов региона Татьяна Дойчева сообщила: в этом году в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019-го, собственных доходов собрано на 6 миллионов 401 тысячу леев меньше.

Пока задолженностей по выплатам заработной платы и социальным пособиям в Гагаузии нет, но это не значит, что они не возникнут в будущем. Март и апрель вся страна провела в режиме ЧП, собираемость налогов и наполняемость бюджета снизились.

Исполком автономии принял ряд антикризисных мер: временно прекращаются текущий и капитальный ремонт зданий, приостанавливается выдача командировочных выезжающим за пределы страны, планы издания книг и учебников отложены до лучших времен, отменены мероприятия в области культуры, науки и спорта.

Александр Боц

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,300,00%
EUR19,81–0,03%
GBP22,630,00%
UAH0,670,00%
RON4,090,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 25.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд