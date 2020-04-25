На минувшей неделе, при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития, прошла конференция, посвященная возможностям поддержки плодоовощной торговли в странах бывшего Союза.

От нашей страны в онлайн конференции принял участие эксперт в области сельского хозяйства Андрей Збанкэ. По его словам, от весенних заморозков молдавские фермеры понесли и еще понесут значительные убытки. В наибольшей степени пострадали персиковые и абрикосовые сады. Наполовину сократится по сравнению с прошлым годом урожай вишни и черешни, а вот со сливой все в порядке, она самая неприхотливая.

В 2019-м наша страна экспортировала в СНГ, в основном в Российскую Федерацию, около 41 тысячи тонн сливы. В рамках Соглашения об ассоциации и свободной торговли в Евросоюз ушло еще 19 тысяч тонн. Идут переговоры о том, чтобы увеличить для Молдовы квоту на беспошлинную поставку сливы. Также специалисты выявили прямую зависимость продажи косточковых от распространения коронавируса и падения цен на энергоносители.

Если эти выводы верны, а это очень похоже на правду, молдавская сельхозпродукция в 2020 году, вряд ли может рассчитывать на расширение экспорта в страны Ближнего Востока, где зависимость от цен на энергоносители очень высокая.

Евгений Гольша