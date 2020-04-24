Новый председатель Конституционного суда Домника Маноле должна быть отправлена в отставку. Такой вывод можно сделать после ее сегодняшних заявлений о том, что уже бывший глава КС Владимир Цуркан был отправлен в отставку за то, что говорил по телефону с президентом Игорем Додоном.

«Разговор между двумя чиновниками, который поставил под сомнение независимость Конституционного суда, не мог остаться без последствий со стороны судей, и в результате были приняты два решения – бывшему председателю было отказано в доверии, а также назначен новый председатель», – заявила Домника Маноле.

В августе 2019 года Андрей Нэстасе признался, что давал рекомендации судье Конституционного суда Домнике Маноле. Участвуя в передаче на общественном телеканале «Teleradio-Moldova», лидер «Платформы DA» рассказал, что обсуждал с Маноле должность председателя КС.

«Я посоветовал госпоже Маноле не выдвигать свою кандидатуру, и она именно так и поступила», – сказал Нэстасе.