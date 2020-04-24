Если Конституционный суд заблокирует законы, одобренные парламентом, люди не получат зарплаты и пенсии уже с 1 мая. Об этом сообщил президент Игорь Додон.

«В рекордные сроки, с ограниченным бюджетом, правительство нашло возможность и подписало соглашение, чтобы получить 8 млрд леев для поддержки людей. Благодарю депутатов, которые проголосовали за эти проекты. Сегодня я подписал эти законопроекты. В них содержится все, что мы обещали населению и предпринимателям. Мы видели намерение некоторых депутатов заблокировать эти законы. Пытаются использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента. Я предупреждаю всех и информирую экономических агентов: если проголосованные вчера законы будут заблокированы, отложены по требованию нескольких депутатов, тогда возможно уже с 1 мая в Молдове не будут выплачиваться пенсии, зарплаты, те же 1,3 млрд леев для здравоохранения не будут выделены, выплаты для экономических агентов будут блокированы.

Если кто-то берет на себя эту ответственность, то пусть это сделает. Правительство, президент сделали все возможное, чтобы поддержать каждого гражданина.

Если кто-то, в надежде спасти 9 евро в аэропорту или дестабилизировать ситуацию в Молдове, заблокирует помощь для обычных людей, а КС позволит использовать себя, тогда пусть берут ответственность за все последствия», – сказал Игорь Додон.