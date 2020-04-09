Президент Молдовы встретился сегодня с руководством Митрополии Кишинева и Всея Молдовы. Глава государства вместе с высшими иерархами страны попытались найти оптимальные решения для того, чтобы религиозные службы на период Пасхальных праздников были доступны каждому христианину.

«Меры по соблюдению дистанции, направленные на защиту нашей жизни и здоровья в период пандемии, останутся в силе и на время праздников, поэтому мы рекомендуем верующим оставаться и далее дома», – сказал Игорь Додон. Религиозные службы будут транслироваться по общественному телевидению и радио в прямом эфире, в связи с чем президент призвал частные телеканалы и радиостанции включить трансляцию в сетку вещания, чтобы их могли посмотреть все верующие христиане.

Кроме того, президент проинформировал Е.П. Митрополита Владимира, что в ответ на его призыв многие верующие, имеющие соответствующие возможности, объединили усилия, чтобы и в этом году в нашу страну был доставлен Благодатный огонь.

Игорь Додон поблагодарил руководство Митрополии за понимание и заботу о наших людях. Он выразил также благодарность всем тем, кто окажет поддержку в обеспечении трансляции религиозных служб и в доставке Благодатного огня для всех жителей Молдовы.