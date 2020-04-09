Темнокожие американцы гораздо чаще заражаются и умирают от Covid-19, чем белые, сообщает Би-би-си

Полной статистики пока нет, есть данные из отдельных штатов и городов. Так среди жителей Чикаго 30% афроамериканцы, при этом их доля среди заразившихся – половина, а доля умерших – 70%. В Иллинойсе афроамериканцев 15%, смертность среди заболевших – 43%. Подобного рода картина наблюдается и в других городах.

Журналисты считают, что такое положение сложилось из-за того, что афроамериканцы в большинстве своем малоимущие, и у них больше хронических заболеваний, чем у расовых групп белых, латинос или азиатов. В упоминавшемся уже Чикаго латиноамериканцы составляют 29% населения города, но среди заболевших их всего 14%.