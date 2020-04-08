В Австралии задержали спекулянта туалетной бумагой

Этот товар из разряда хозяйственных неожиданно стал самым востребованным практически во всех странах, страдающих от эпидемии. И один из жителей Австралии решил подзаработать на дефиците.

Он дал в интернете объявление о том, что продает туалетную бумагу. Но этого ему показалось мало. Спекулянт решил предложить товар местным магазинам, чьи резервы истощились, втридорога, передает Rg.ru. Полиция обнаружила в гараже предприимчивого гражданина 5,4 тысячи(!) рулонов бумаги. Оказалось, что раньше он работал в одном из магазинов, где и скупил всю имевшуюся там бумагу. Осуществить такой, казалось бы, прекрасно составленный план обогащения не удалось.