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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове достаточно тестов для обнаружения COVID-19

08 апреля
22:21 2020
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До сегодняшнего дня в Молдове проведено почти 6 тысяч тестов для обнаружения COVID-19. Из них около 4 тысяч обработано в лабораториях Национального агентства общественного здоровья, остальные – в частных клиниках. Такие данные представил президент страны Игорь Додон.

«Если в государственных лабораториях из 3500 тестов дали положительный результат 914, то в частных из 1517 позитивными оказались только 142. Это показывает, что в государственных уровень подтверждения 20-25%. А у частных, где тестируют массово, показатель подтверждённых случаев меньше 10%», – объяснил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что на данном этапе в Молдове достаточно тестов для людей, у которых наблюдаются симптомы коронавируса. Власти готовы начать и тестирование групп риска.

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