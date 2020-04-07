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Газета "Кишиневские новости"

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Резких колебаний валюты в Молдове не будет

07 апреля
19:26 2020
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НБМ обладает достаточной ликвидностью, чтобы не допустить хаоса на валютном рынке

Национальный банк Молдовы обладает достаточной ликвидностью, чтобы не допустить хаоса на валютном рынке Молдовы. В этом заверил президент Игорь Додон во время брифинга после заседания Высшего совета безопасности.

«Национальный банк Молдовы принял решение снизить базовую ставку и норму обязательных резервов до 34%. Таким образом, ликвидные средства в банковской системе есть, и их будет достаточно», – заявил Игорь Додон.

Глава государства жестко предупредил тех, кто попытается спекулировать на валютном рынке.

«Предупреждаю тех, кто намерен заняться валютными спекуляциями. Вы уже понесли убытки, в четверг подняли, а в пятницу вынуждены были продавать дешевле. Не играйтесь, спекуляции будут пресекаться. Национальный банк обладает достаточными валютными резервами, чтобы сохранить стабильность», – заявил Игорь Додон.

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